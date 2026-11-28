Homem morre ao cair de uma varanda na Serra de Água
Um homem, na faixa etária dos 40 anos, morreu esta tarde, na sequência de uma queda da varanda de uma habitação localizada na Serra de Água, no concelho da Ribeira Brava.
O alerta foi recebido pelas 12h15, tendo sido mobilizados meios dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e da Ponta do Sol. A Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) também foi accionada para o local.
Apesar dos esforços das equipas de socorro, o óbito acabou por ser declarado no local.
A PSP foi igualmente accionada.
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