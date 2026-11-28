Um homem, na faixa etária dos 40 anos, morreu esta tarde, na sequência de uma queda da varanda de uma habitação localizada na Serra de Água, no concelho da Ribeira Brava.

O alerta foi recebido pelas 12h15, tendo sido mobilizados meios dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e da Ponta do Sol. A Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) também foi accionada para o local.

Apesar dos esforços das equipas de socorro, o óbito acabou por ser declarado no local.

A PSP foi igualmente accionada.