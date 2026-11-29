Santa Cruz inaugurou as iluminações de Natal a 21 de Novembro e Câmara de Lobos fê-lo uma semana depois. No Funchal, o acendimento das iluminações da responsabilidade do Governo Regional está marcado para 1 de Dezembro.

Por esta altura do ano, são frequentes as manifestações de pessoas que consideram que o Natal começa cada vez mais cedo. Uma das razões apontadas é a antecipação do acendimento das iluminações que, durante várias semanas, dão outra cor às ruas das cidades, vilas e freguesias madeirenses.

Mas será que, efectivamente, as iluminações de Natal são acesas cada vez mais cedo na Madeira ou estamos perante uma percepção que não encontra total correspondência com o que aconteceu ao longo das últimas décadas?

Para verificar a veracidade da afirmação, recorremos a notícias publicadas na imprensa regional, com particular incidência no arquivo do DIÁRIO, tendo sido efectuados vários levantamentos, incluindo pesquisas individualizadas para os 11 concelhos da Região. A informação recolhida foi complementada com pesquisas na Internet.

2001

Foram consideradas as iluminações de Natal da responsabilidade de entidades públicas, independentemente de serem promovidas pelo Governo Regional, pelas câmaras municipais ou pelas juntas de freguesia. Não foram consideradas as iluminações de estabelecimentos comerciais, nem os testes efectuados durante a montagem das estruturas.

A análise foi feita em duas perspectivas. Por um lado, procurámos perceber se, em cada concelho, houve uma antecipação do acendimento das iluminações. Por outro, considerámos a Madeira como um todo, procurando identificar as datas mais recuadas no calendário em que, independentemente da localidade, foram acesas as primeiras luzes de Natal.

2005

Comecemos por esta última perspectiva.

Na década de 90 do século passado (XX), o dia 8 de Dezembro, feriado de Nossa Senhora da Conceição, era uma das principais referências do calendário natalício madeirense. Na edição de 9 de Dezembro de 1995, o DIÁRIO dava conta do início, na véspera, das festividades natalícias, com o acendimento de parte das iluminações no Funchal.

No entanto, poucos anos depois, as luzes começaram a ser acesas bastante mais cedo.

‘Funchal está mais iluminado’ foi o título de uma notícia publicada pelo DIÁRIO a 16 de Novembro de 2002. Na véspera, tinham sido oficialmente acesas as iluminações de Natal em várias artérias da baixa funchalense, numa área compreendida entre o Infante e o Mercado dos Lavradores.

2010

Ou seja, há 24 anos, já havia iluminações públicas de Natal na Madeira seis dias antes da data em que Santa Cruz as inaugurou neste ano.

Não se tratou de uma situação isolada. Em 2004 e 2005, encontramos igualmente referências ao acendimento de iluminações no Funchal em meados de Novembro. Em 2007, há registos de 22 de Novembro e, em 2009, de 27 de Novembro.

Durante vários anos, o acendimento das iluminações natalícias no Funchal foi feito de forma faseada. Primeiro, eram iluminadas algumas artérias da baixa da cidade e, posteriormente, o anfiteatro. Em Outubro de 2016, o DIÁRIO noticiava que, contrariamente ao que vinha acontecendo, as iluminações seriam acesas na íntegra a 1 de Dezembro, data que passou a ser a referência para a inauguração das luzes da responsabilidade do Governo Regional.

2015

Se, considerando a Madeira como um todo, encontramos no passado acendimentos mais precoces do que os actuais, a análise individualizada dos concelhos revela uma outra realidade.

Em Novembro de 2018, o JM publicou um trabalho jornalístico, feito com recurso a informações prestadas pelas autarquias, que permite perceber como se distribuía, naquele ano, o calendário das iluminações natalícias pela Região.

Santa Cruz previa acender as luzes a 1 de Dezembro, enquanto Câmara de Lobos, Ponta do Sol, São Vicente e Porto Moniz apontavam para o dia 7. Na Calheta, o acendimento estava previsto para 7 ou 8 de Dezembro, em Santana para o dia 8 e no Porto Santo para o dia 9.

Em alguns destes concelhos, houve, entretanto, uma antecipação das datas.

Santa Cruz é o caso em que essa evolução é mais evidente. Em 2019, as iluminações foram acesas a 30 de Novembro, em 2022 a 26, em 2023 a 25, no ano passado a 22 e, neste ano, a 21 de Novembro.

2020

Também em Câmara de Lobos se registou uma antecipação relativamente ao passado. Em 2015, as iluminações foram inauguradas a 7 de Dezembro. Em 2025 e 2026, o acendimento ocorreu a 28 de Novembro.

Outro caso significativo é o da Ribeira Brava. Na edição de 30 de Dezembro de 2006, o DIÁRIO dava conta de que as iluminações públicas na vila só tinham sido acesas a 15 de Dezembro, por ocasião do início das Missas do Parto. No ano passado, a inauguração aconteceu a 29 de Novembro, ou seja, 16 dias mais cedo no calendário.

Mas nem todos os municípios seguiram o mesmo caminho. Em Santana, a data anunciada para o acendimento das iluminações, neste ano, é precisamente a mesma de 2018: 8 de Dezembro. Também no Porto Moniz, tanto em 2018 como em 2025, a data anunciada foi 7 de Dezembro.

O que os elementos recolhidos permitem perceber é que, enquanto no início do século era sobretudo o Funchal que se destacava pela antecipação das iluminações natalícias, actualmente são outros concelhos a fazê-lo, antes mesmo do acendimento das luzes da responsabilidade do Governo Regional.

2025

Em 2025, por exemplo, Santa Cruz, Câmara de Lobos e Ribeira Brava inauguraram as respectivas iluminações ainda em Novembro.

É, pois, possível que aquilo que está na origem da percepção de que o Natal começa cada vez mais cedo na Madeira seja a existência de um maior número de localidades iluminadas antes do início de Dezembro e não propriamente a antecipação da data em que são acesas as primeiras luzes na Região. Os elementos disponíveis não permitem, contudo, quantificar essa evolução ao longo das últimas décadas.

Pelo exposto, avaliamos a afirmação, que resulta da percepção generalizada, como imprecisa. Apesar de ser verdadeira a antecipação do acendimento das iluminações de Natal em vários concelhos madeirenses, considerando a Madeira como uma unidade territorial, encontramos, há mais de duas décadas, inaugurações de iluminações natalícias em datas anteriores às que conseguimos identificar nos últimos anos.