“Quantos mais cruzeiros lançarmos à porta de casa, seja nas ilhas, seja no continente, mais as pessoas acabam por aderir.” Quem o diz é Eduardo Cabrita, director-geral da MSC Cruzeiros Portugal, que avança que cerca de 20% dos passageiros portugueses que fazem cruzeiros com a companhia de cruzeiros optam pelos itinerários à partida do Funchal ou de Lisboa.

Em declarações aos jornalistas a bordo do MSC World Asia, que é inaugurado este sábado, 28 de Novembro [leia mais na edição do DIÁRIO de domingo], Eduardo Cabrita explicou que destes 20%, um terço são passageiros que optam pelos embarques no Funchal, o que corresponde a cerca de 3.000 passageiros.

A procura é positiva, o que justifica o aumento da capacidade. A operação 2026-2027 é realizada a bordo do MSC Musica, com capacidade para cerca de 4.000 passageiros, ao passo que está já programado para o Inverno 2027-2028 o MSC Euribia, um navio mais recente e maior, com capacidade para mais de 6.000 passageiros.

O cruzeiro que faz saídas e chegadas ao Funchal, faz saídas e chegadas também às Canárias. Portanto, apesar da Madeira ser preponderante para nós como companhia, especialmente para Portugal, os outros mercados, com saída e chegada às Canárias, são o que fazem a maior parte da capacidade do navio. Em todos estes mercados, especialmente o do Norte da Europa, e incluindo Portugal, sentimos que há um maior fluxo de passageiros a quererem fazer este cruzeiro. Isso faz com que passemos de um navio da classe Musica para um navio da classe Fantasia, que é o que vai operar agora, e para o ano, no Inverno de 27-28, um navio como o Euribia. Eduardo Cabrita

*O DIÁRIO está a acompanhar a inauguração do MSC World Asia, em Le Havre, a convite da MSC Cruzeiros Portugal