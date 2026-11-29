Trabalhadores do 'handling' (serviços de assistência em terra) do grupo SATA terminam hoje uma paralisação de quatro dias, mas admitem realizar novas ações de protesto que "podem resultar em alguns constrangimentos", disse hoje um dos sindicatos.

A paralisação que começou na quinta-feira e termina hoje às 23:59 locais (mais uma hora em Lisboa) foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC) e pelo Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA) para contestar o processo de privatização da empresa açoriana.

"É possível dizer que, ao longo dos quatro dias, a adesão [à greve] se manteve acima dos 90%, o que é expressivo e demonstra bem não só a união dos trabalhadores, mas o largo desagrado", disse à agência Lusa o dirigente do SINTAC Filipe Rocha.

O sindicalista referiu que por parte do Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) não há "tentativa nenhuma de conciliação ou de chegarmos a acordo sobre o assunto".

"Os trabalhadores já se manifestaram em reuniões que fizemos a meio do período da greve e demonstram a vontade de continuar a demonstrar o seu desagrado", disse.

E concluiu: "Logo se verá que tipo de iniciativas é que podemos tomar e que efeitos é que elas podem produzir, mas estão em cima da mesa uma série de ações que podem resultar em alguns constrangimentos".

Os sindicatos contestam a privatização a 100% do 'handling' da companhia aérea açoriana, alegando que os Açores vão passar de um monopólio público deste serviço para um monopólio privado, que vai "fazer encarecer o transporte aéreo" na região.

Ao executivo açoriano, o dirigente do SINTAC reitera o apelo que lançou "desde a primeira hora e há muitos meses".

"É que voltemos a rever o plano de reestruturação e que se vá à Europa [Comissão Europeia], demonstrar a importância que o transporte aéreo e o 'handling em particular tem nos Açores, e que se reverta esta tentativa de venda a 100% da empresa", disse Filipe Rocha.

A empresa ativou um plano de contingência e permitiu que os passageiros alterassem as reservas para os períodos antes ou depois da greve, o que evitou a concentração de passageiros nos aeroportos, mas, segundo o dirigente do SINTAC, houve "um enorme número de voos cancelados".

O prazo estabelecido para a conclusão das privatizações da SATA Handling e da Azores Airlines (que faz a ligação de e para fora do arquipélago) estava inicialmente fixado para o final de 2025, segundo a reestruturação aprovada pela Comissão Europeia, que aprovou um adiamento até final de 2026 após um pedido do Governo Regional.

A 12 de novembro, o executivo açoriano revelou que pediu à Comissão Europeia um adiamento dos processos de privatização da SATA Handling e da Azores Airlines até agosto de 2027.

Em novembro, a SATA anunciou que convidou quatro dos seis candidatos à privatização da empresa de 'handling' a apresentarem propostas vinculativas.

Na semana passada, a empresa revelou que o prazo para a apresentação destas propostas termina a 12 de janeiro.