A secretária regional da Inclusão, Paula Margarido, sublinhou a importância das sinergias entre políticas públicas e iniciativa privada na abertura, esta sexta-feira, da primeira loja inclusiva do Continente Modelo (MC) na Madeira, em São Martinho, manifestando a expectativa de que a aposta sirva de referência para outras empresas e grupos económicos.

Continente quer alargar conceito de loja inclusiva a outras superfícies na Madeira A MC (Continente Modelo) pretende expandir o modelo de loja inclusiva a outras lojas da Madeira, no seguimento da abertura, esta sexta-feira, do primeiro espaço do género da marca na Região, situado em São Martinho, avançou Catarina Oliveira Fernandes, Area Leader de Learning, Development & Inclusion da empresa.

Para a governante, a iniciativa espelha uma escolha directa pela inclusão e diversidade por parte de um líder do retalho alimentar em Portugal, que emprega cerca de 40 mil pessoas no País e perto de 1.200 na Madeira, aliando responsabilidade económico-financeira a responsabilidade social.

Paula Margarido lembrou que o percurso remonta a 2020, com a definição de um conceito de inclusão e diversidade concretizado em 2024 com a primeira loja inclusiva para a pessoa singular, chegando agora à Madeira.

Segundo a secretária regional da Inclusão, o projecto ilustra "um saber acolher pela diferença", valorizando a diferença como capacitação. Entre os recursos destacados pela governante na loja incluem-se o espaço de acolhimento e bem-estar, caixas e carrinhos adaptados e planta sensorial.

Invocando a Convenção das Nações Unidas para os Direitos da Pessoa com Deficiência, Paula Margarido apontou a liberdade e a autonomia como princípios centrais, defendendo que ir às compras não deve ser um drama para quem é diferente, mas sim um acto normal do quotidiano. A responsável concluiu afirmando que o objectivo é fazer com que estas pessoas se sintam acolhidas e não diminuídas, destacando que acolher quem é diferente é também uma das grandes ferramentas da "arte de governar".