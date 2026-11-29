Motociclista morre em despiste no Curral das Freiras
Um motociclista de 32 anos morreu, na noite de sexta-feira, 27 de Novembro, na sequência de um despiste ocorrido na Estrada da Fajã dos Cardos, no Curral das Freiras.
O alerta foi recebido pelo Comando Regional de Operações de Socorro pelas 20h56, tendo sido mobilizados para o local três veículos e sete operacionais.
Nas operações de socorro estiveram envolvidos os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, o Serviço de Emergência Médica Regional e a Polícia de Segurança Pública.
Leia mais na edição deste domingo do DIÁRIO:
Machico lidera baixas médicas
Os destaques da edição de domingo, 29 de Novembro
Andreia Dias Ferro , 29 Novembro 2026 - 07:00
Mais Casos
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo