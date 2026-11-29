Um motociclista de 32 anos morreu, na noite de sexta-feira, 27 de Novembro, na sequência de um despiste ocorrido na Estrada da Fajã dos Cardos, no Curral das Freiras.

O alerta foi recebido pelo Comando Regional de Operações de Socorro pelas 20h56, tendo sido mobilizados para o local três veículos e sete operacionais.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, o Serviço de Emergência Médica Regional e a Polícia de Segurança Pública.

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