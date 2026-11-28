A terceira regata dos 1/16 de final da SSL Gold Cup disputou-se hoje com vento do quadrante leste, entre 8 e 15 nós, e alguma chuva, embora menos intensa do que ontem. A Equipa Portugal integrou o último grupo do dia, que largou às 19 horas de Portugal (16h00 no Rio de Janeiro).

Portugal largou junto à boia do pin, com uma partida ao segundo, absolutamente perfeita. A partir daí, a equipa controlou a frota e chegou à primeira boia em primeiro lugar, com alguma vantagem sobre a Malásia. A primeira popa correu igualmente bem e Portugal alargou a vantagem até à porta. Optou depois pelo lado esquerdo do campo para a segunda bolina, provavelmente para aproveitar a maré a descer. Sem tomar decisões arriscadas, a equipa continuou a controlar os adversários e chegou ao fim da segunda bolina com uma vantagem considerável.

Tudo indicava uma regata tranquila até ao fim. No início da última popa, porém, o balão soltou-se duas vezes seguidas ao ser içado, algo que ainda não tinha acontecido neste evento. Tudo aponta para uma falha mecânica do mordedor. Portugal perdeu muito terreno e caiu para terceiro. A meio da popa a equipa recuperou o ritmo e foi recuperando posições, mas acabou por cortar a meta em terceiro, a apenas um segundo da Malásia. O Chile venceu com folga.

Depois de três regatas, o Chile e a Malásia lideram o Grupo B com 9 pontos, Portugal segue em terceiro com 8 e a África do Sul tem 3. A África do Sul já não pode chegar aos oitavos-de-final. Portugal, o Chile e a Malásia estão praticamente em igualdade antes da última regata, amanhã, em que a pontuação conta a dobrar.

Para se manter em prova, a Equipa Portugal / Os Navegadores – Cidade do Funchal tem contado com vários apoios. O Município do Funchal apoia a equipa desde a primeira edição da competição. Nesta fase, a equipa conta também com o apoio do Marisco na Praça, do ginásio de pilates Bells and Springs e da Firstings Atlantic.