O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que este domingo seja marcado por períodos de céu muito nublado, bem como por aguaceiros fracos, em especial nas terras altas da ilha da Madeira durante a tarde.

O vento deverá soprar, em geral, fraco (inferior a 20 km/h) de leste/nordeste, havendo uma pequena descida da temperatura mínima.

No Funchal, haverá períodos de céu muito nublado e aguaceiros fracos. O vento será fraco.

ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 2 a 2,5 metros, aumentando temporariamente para 2,5 a 3 metros entre o meio da manhã e o meio da tarde.

Costa Sul: Ondas de oeste/sudoeste com 1 metro.

Temperatura da água do mar: 21/22ºC