O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Carlos Rodrigues, recebeu ontem, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, uma comitiva da cidade alemã de Leichlingen, com a qual a capital madeirense mantém um acordo de geminação desde 1996.

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A ligação de 3 décadas entre as duas cidades nasceu da amizade estabelecida entre os respectivos corpos de bombeiros, que teve um papel determinante na formalização do acordo. Dessa relação resultou também a criação da Associação Amigos do Funchal, destinada a promover os laços de amizade entre as duas comunidades.

A proximidade institucional tem expressão em vários símbolos. Em 1997, a Wupper Bridge, situada na Montanusstraße, em Leichlingen, passou a chamar-se "Ponte do Funchal". Cinco anos depois, em 2002, a cidade do Funchal inaugurou um monumento em homenagem à cidade alemã. A capital madeirense atribuiu ainda o nome de Leichlingen a uma das suas ruas.

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Actualmente, o Funchal mantém acordos de geminação com 16 cidades de vários continentes, estabelecendo parcerias e colaborações por motivos históricos ou pela presença de comunidades madeirenses nesses territórios.

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Leichlingen, por seu lado, tem acordos de geminação com apenas três cidades, sendo o Funchal uma delas.