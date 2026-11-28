Um carro-reboque embateu em veículos que se encontravam estacionados numa estrada na Ponta do Sol, um episódio que ficou registado em vídeo e que está a circular nas redes sociais.

As imagens mostram o reboque a circular lentamente e aos ziguezagues pela via. A determinada altura, o condutor imobiliza o veículo, mas, após insistência do carro que seguia atrás e que filmava a situação, retoma a marcha. Pouco depois, acaba por embater em veículos que se encontravam estacionados na via pública.

Desconhece-se quando é que o vídeo foi gravado.

Não há também informação sobre a eventual existência de feridos.

Veja o vídeo