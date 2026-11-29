A cerimónia de inauguração das iluminações natalícias das Festas de Natal e de Fim de Ano da Madeira está agendada para as 19 horas do dia 1 de Dezembro, na Praça do Povo, no Funchal. O momento vai marcar o arranque dessa quadra festiva e contará com a presença do presidente do Governo Regional.

A iniciativa é organizada pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direção Regional do Turismo e será seguida pelo 'Concerto das Luzes', um espectáculo protagonizado pela Orquestra de Jazz do Funchal/Madeira e que incluirá alguns momentos de surpresa.

"As iluminações voltam a abranger a baixa citadina e o anfiteatro do Funchal, envolvendo ruas, avenidas, praças, largos, edifícios públicos, monumentos, igrejas, fortalezas, palácios, ribeiras e jardins. Através de decorações e motivos natalícios, túneis iluminados e diferentes jogos de luz, a cidade transforma-se num cenário de luz, cor e movimento, convidando residentes e visitantes a passear e a descobrir os seus vários espaços", aponta nota enviada à imprensa. Entre os locais que integram esta animação de luz encontram-se a Praça do Povo, o Cais do Funchal, a Praça de Colombo, o Largo do Chafariz, o Largo do Phelps, a Rua Fernão Ornelas e a Rua Câmara Pestana.

Quanto aos horários, no Funchal as iluminações estarão ligadas diariamente, entre as 18 horas e a 1 hora, até 10 de Janeiro de 2027. No dia da inauguração, 1 de Dezembro, serão acesas às 19 horas. Nos dias 25 e 30 de Dezembro, o horário será prolongado até às 4 horas, enquanto nas noites de 23, 24 e 31 de Dezembro permanecerão ligadas até às 6 horas.



No Porto Santo, a Vila Baleira será igualmente envolvida pelo ambiente natalício, com iluminações diárias entre as 18 horas e a 1 hora, até 10 de Janeiro. Nos dias 24 e 31 de Dezembro, o horário será alargado até às 4 horas.

A partir de 1 de Dezembro, estarão também disponíveis outros espaços emblemáticos da programação natalícia no Funchal, nomeadamente o Mercadinho de Natal, na Placa Central da Avenida Arriaga, com 25 barraquinhas, a Aldeia Etnográfica, no Largo da Restauração, e o Presépio em tamanho natural, junto à Sé do Funchal.