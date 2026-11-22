Com os madeirenses João Rodrigues e Paulo Manso, a equipa Portugal/Cidade do Funchal venceu este domingo a última regata do seu grupo e garantiu a passagem aos 16 avos-de-final SSL Gold Cup 2026 em vela, competição que decorre na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, Brasil. A equipa portuguesa terminou em primeiro lugar do grupo, com 19 pontos, à frente da Ucrânia, com 16 pontos. Portugal foi também o país com a melhor pontuação de toda a fase dos 32 avos-de-final.

A regata disputou-se com cerca de 15 nós de vento, ligeiramente rodado à direita, e com maré a descer. Portugal largou no tempo certo e beneficiou de uma penalização sofrida por Antígua e Barbuda antes da largada, que deixou este adversário praticamente fora da disputa. Depois de uma boa largada, a equipa escolheu o lado esquerdo do campo, que tem sido o mais favorável ao longo da semana, e chegou à primeira boia em primeiro lugar.

No primeiro bordo de popa, a vantagem portuguesa foi curta e chegou a diminuir: os barcos que vinham atrás apanharam mais vento no final do bordo e aproximaram-se bastante. No início do segundo bordo de bolina, Portugal foi para o lado direito do campo e os adversários para o esquerdo. A equipa foi depois cobrindo os adversários, ganhou vantagem ao longo da bolina e alargou-a até ao final da última popa, cortando a linha de chegada em primeiro lugar.

Os 16 avos-de-final começam na próxima quinta-feira, com a primeira regata desta nova fase. Portugal integra o Grupo B, juntamente com o Chile, a República Sul-Africana e a Malásia. A equipa sofre duas alterações: Diana Neves e o madeirense Paulo Manso regressam a Portugal, por não terem disponibilidade para continuar nesta segunda fase. Serão substituídos por Francisca Pinho e por Gonçalo Lopes.

João Rodrigues, na qualidade de capitão, e Paulo Manso, enquanto velejador, integram a equipa Portugal/Cidade do Funchal, com o segundo a ter de deixar agora a equipa, sendo substituído.