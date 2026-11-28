Homem de 35 anos encontrado sem vida em habitação no Funchal
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados, pelas 8 horas deste sábado, para uma habitação situada na Rua dos Arrependidos, no Funchal, onde foi encontrado sem vida um homem de 35 anos.
À chegada ao local, os meios de socorro depararam-se com a vítima já sem vida. O delegado de saúde foi chamado e declarou o óbito.
A Polícia de Segurança Pública (PSP) também foi accionada para tomar conta da ocorrência.
Para já, não são conhecidas as causas da morte.
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