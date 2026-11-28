O segundo dia de greve dos trabalhadores do 'handling' do grupo SATA aponta para os mesmos valores de adesão de sexta-feira (cerca de 90%), segundo o sindicalista Filipe Rocha, do SINTAC.

O dirigente do Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC) disse à Lusa que, "neste momento, a greve continua com a adesão registada desde a primeira hora, cerca de 90% ou acima, dependendo das escalas e dos serviços".

A paralisação foi convocada pelo SINTAC e pelo SITAVA- Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos.

Filipe Rocha referiu que além dessa greve, que termina no domingo, prevê-se novas formas de luta "enquanto o problema não se resolver".

"Nós não vamos abandonar o objetivo e já equacionamos com os trabalhadores outras formas de luta e períodos que pode-se usar como períodos reivindicativos", afirma o sindicalista.

Os sindicatos contestam a privatização a 100% do 'handling', alegando que os Açores vão passar de um monopólio público deste serviço para um monopólio privado, que vai "fazer encarecer o transporte aéreo" na região.

A SATA reativou o plano de contingência na sequência do pré-aviso de greve apresentado pelos sindicatos para o 'handling', com o objetivo de "reduzir o impacto" da paralisação junto dos passageiros.

A empresa refere que a paralisação poderá causar constrangimentos na operação inter-ilhas da SATA Air Açores e da Azores Airlines com o exterior, de forma particular nos serviços de assistência em escala nos aeroportos, "com possíveis atrasos e alterações operacionais".

O prazo estabelecido para a conclusão das privatizações da SATA Handling e da Azores Airlines estava inicialmente fixado para o final de 2025, segundo a reestruturação aprovada pela Comissão Europeia, que aprovou um adiamento até final de 2026 após um pedido do Governo Regional.