Sindicados da área da saúde, educação e comércio anunciaram hoje uma greve nacional para a próxima quarta-feira, 24 de novembro, dia em que será votado o Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2027).

A greve nacional intersindical foi hoje anunciada pelo S.T.O.P. - Sindicato de Todos os Profissionais da Educação, SITEU - Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros Unidos, STGSSP - Sindicato dos Trabalhadores das Grandes Superfícies, Armazéns e Serviços de Portugal e pelo Movimento sindical MUDAR bancários.

As organizações apelaram ainda à participação no protesto no dia de votação final do Orçamento do Estado, às 10:00, da manhã à frente da Assembleia da República.

O OE deveria corrigir "a insustentável perda de poder de compra dos trabalhadores", sublinham os sindicatos num comunicado, no qual recordam o "brutal aumento do custo de vida" e dos "preços exorbitantes" da habitação e dos combustíveis, que vem "agravar ainda mais as injustiças entre os muito ricos e quem trabalha no país".

Na nota, as estruturas sindicais alertam para o facto de o aumento salarial previsto no OE estar "claramente abaixo da inflação prevista", o que se traduz num "agravamento ainda mais profundo da perda de poder de compra" no próximo ano.

A greve agora anunciada é mais uma ação que se junta aos protestos laborais e sociais que tem marcado o mês de novembro.

Nos últimos dias, várias estruturas sindicais da administração pública, saúde e educação convocaram paralisações e manifestações contra o que consideram ser respostas insuficientes do Governo ao aumento do custo de vida, à crise da habitação e à degradação dos serviços públicos.

Também a CGTP agendou uma concentração junto à Assembleia da República para o dia da votação final do Orçamento do Estado, defendendo que a proposta orçamental não assegura ganhos reais de rendimento para os trabalhadores nem responde aos problemas da saúde, educação e habitação.