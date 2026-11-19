O PCP realizou, ao longo do dia de hoje, contactos com trabalhadores da Administração Pública, manifestando solidariedade com as suas justas reivindicações e apelando à participação na Greve Geral da Administração Pública, convocada para amanhã, 20 de Novembro.

Junto às instalações da Câmara Municipal do Funchal (CMF), nos Viveiros, Ricardo Lume, sublinhou que «os trabalhadores da Administração Pública – Central, Regional e Local – são imprescindíveis para garantir que os serviços públicos respondam às necessidades das populações».

O dirigente do PCP destacou que «estes trabalhadores esperam há demasiado tempo pela valorização das suas carreiras e por aumentos salariais que permitam fazer face ao aumento do custo de vida». Há trabalhadores com 30 e 40 anos de serviço que continuam a receber salários muito baixos, incluindo o salário mínimo nacional, enquanto outros permanecem há décadas sem atualizações salariais que acompanhem o custo de vida.

Ricardo Lume salientou ainda que «na Madeira, os trabalhadores da Administração Pública têm razões acrescidas para participar nesta jornada de luta», por ser a região do País com a inflação mais elevada e pelo incumprimento das promessas do Governo Regional quanto à valorização das carreiras.

Entre as principais reivindicações estão o aumento dos salários, a valorização das carreiras, a reposição do vínculo público, a defesa dos serviços públicos, a revogação do SIADAP e o combate ao aumento do custo de vida.

Na Madeira, a concentração terá lugar às 11h00, na Placa Central da Avenida Arriaga, junto ao Palácio do Governo.