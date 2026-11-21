Os trabalhos da 7.ª Convenção Nacional do Chega arrancaram hoje, no Entroncamento, pelas 11h00, com cerca de uma hora de atraso face ao previsto e depois de o primeiro dia ter sido cancelado devido a uma falsa ameaça de bomba.

Primeira noite da reunião magna cancelada após ameaça de bomba O primeiro dia de trabalhos da 7.ª Convenção Nacional do Chega foi hoje cancelado após o partido ter anunciado que recebeu uma ameaça de bomba, indicou o dirigente Rui Paulo Sousa.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou esta manhã que identificou e constituiu arguido o autor da chamada telefónica que levou à evacuação preventiva de cerca de duas mil pessoas do Pavilhão Municipal do Entroncamento, na sexta-feira à noite.

PSP constitui arguido suspeito de ameaça de bomba A PSP constituiu arguido o autor da chamada telefónica com uma falsa ameaça de bomba, que obrigou na noite de sexta-feira à evacuação preventiva de cerca de 2.000 pessoas da Convenção Nacional do Chega, no Entroncamento.

À chegada ao recinto, o presidente do Chega, André Ventura, agradeceu à PSP pela "rapidez e o profissionalismo" na resposta à ameaça e defendeu que a Justiça deve punir o responsável, para "dar o sinal ao país que a democracia tem que funcionar seja que partido for".

Numa publicação na rede social X, o líder do partido afirmou também que a situação não o deixará intimidar. "A quem faz este tipo de coisas - nos congressos, nos gabinetes do Parlamento ou nas sedes do Chega - podem ter uma certeza: nunca nos vão calar nem intimidar!", escreveu.

Os trabalhos foram abertos às 11h04 pelo presidente da Mesa da Convenção, João Lopes Aleixo, depois da chegada de André Ventura, que foi recebido pelos congressistas com palavras de apoio e bandeiras do partido.

A lista única para a Mesa da Convenção obteve 82,03% dos votos, registando-se ainda 12,88% de votos brancos e 5,09% de votos nulos. A Mesa é presidida por João Lopes Aleixo, tendo como vice-presidente a deputada Felicidade Vital e como secretários Pedro Miguel Pinto e Nuno Araújo.

A ameaça de bomba marcou também as primeiras intervenções da reunião. O presidente do Conselho de Jurisdição, Bernardo Pessanha, afirmou: "Andam a tentar há sete anos, mas ainda não foi desta que nos conseguiram travar". Já João Lopes Aleixo agradeceu a intervenção da PSP e declarou: "A nossa força não cede a qualquer pressão".

A convenção, que decorre até domingo, reúne cerca de mil delegados e tem como objectivo eleger os novos órgãos nacionais do partido. É a primeira reunião magna do Chega desde que se tornou na segunda força política representada no Parlamento, com uma bancada de 60 deputados.