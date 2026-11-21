O Grupo SATA activou o plano de contingência na sequência do pré-aviso de greve dos trabalhadores do handling, apresentado pelos sindicatos SINTAC e SITAVA, que abrange o período entre as 00h01 de 26 de Novembro e as 23h59 de 29 de Novembro.

A paralisação poderá provocar constrangimentos na operação da SATA Air Açores e da Azores Airlines, em particular nos serviços de assistência em escala nos aeroportos, com possíveis atrasos e alterações operacionais.

Para minimizar o impacto junto dos passageiros, o grupo flexibilizou as condições de alteração das viagens previstas para os dias da greve que não estejam abrangidas pelos serviços mínimos. Assim, será possível alterar as reservas sem penalizações ou diferenças tarifárias para datas entre 22 e 25 de Novembro ou entre 30 de Novembro e 8 de Dezembro.

A listagem dos voos abrangidos pelos serviços mínimos está disponível no site da Azores Airlines.

O Grupo SATA recomenda ainda que os passageiros viajem, sempre que possível, apenas com bagagem de cabine, dentro dos limites permitidos, e efectuem o check-in online. Aconselha também a consulta regular dos canais oficiais e das mensagens enviadas para os contactos associados às reservas.

Este pré-aviso diz respeito aos trabalhadores do handling e é distinto da greve dos tripulantes de cabine da Azores Airlines, prevista para Dezembro, cuja suspensão foi também anunciada este sábado.