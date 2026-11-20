Algumas escolas da Região Autónoma da Madeira estão encerradas esta sexta-feira devido à greve dos trabalhadores da Função Pública, convocada pela Frente Comum dos Sindicatos. A paralisação é também assinalada com uma concentração junto ao edifício do Governo Regional, na Avenida Arriaga, onde os sindicatos denunciaram a degradação das condições de trabalho e a desvalorização dos profissionais.

Em representação do Sindicato dos Professores, Lucinda Gabriel destacou o impacto da greve nas escolas, confirmando o encerramento de alguns estabelecimentos de ensino. A sindicalista aproveitou a ocasião para contestar as condições em que os docentes exercem a profissão, apontando também o incumprimento do calendário escolar. “Não é aceitável que se trabalhe com mais exigências e menos condições”,afirmou.

A recuperação do tempo de serviço esteve igualmente entre as reivindicações apresentadas. Lucinda Gabriel considerou que o trabalho desenvolvido pelos profissionais continua a ser desvalorizado, contribuindo para a manutenção de situações de injustiça.

“Não podemos aceitar que o trabalho desenvolvido continue a ser desvalorizado e perpetue injustiças”, declarou. “Queremos igualdade e condições dignas para exercer a nossa profissão”, acrescentou.

A concentração terminou com a aprovação, por unanimidade, da moção apresentada pelos sindicatos. O documento será agora entregue ao Governo Regional, dando expressão às reivindicações dos trabalhadores.