Vários serviços do Hospital Dr. Nélio Mendonça estão a funcionar com equipas reduzidas e as consultas previstas para esta sexta-feira estão a ser canceladas devido à greve dos trabalhadores da Função Pública. Na educação, a adesão estará também a provocar o encerramento de pelo menos seis escolas da Região, sobretudo no pré-escolar e no 1.º ciclo.

Os dados foram avançados por Nelson Pereira, do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública Central, Regional e Local, durante uma concentração promovida pela União dos Sindicatos da Madeira (USAM), esta manhã, junto ao edifício do Governo Regional, na Avenida Arriaga.

Entre os exemplos está a Escola da Pena, onde, segundo o sindicato, nenhum trabalhador compareceu ao serviço, correspondendo a uma adesão de 100%. Também a Escola da Cruz de Carvalho e outros estabelecimentos de ensino foram referidos como encerrados.

Na saúde, o impacto faz-se sentir de forma diferenciada. O Hospital Dr. Nélio Mendonça está a funcionar apenas com serviços mínimos, enquanto alguns centros de saúde apresentam níveis de adesão à greve na ordem dos 50% a 60%.

Com base nas informações recolhidas até àquele momento, o representante sindical estimou uma adesão global superior a 80% nos sectores da educação e da saúde. Nos restantes serviços, a participação deverá situar-se entre os 10% e os 20%, ou mesmo abaixo destes valores.

A valorização salarial e das carreiras esteve no centro das reivindicações apresentadas.

Nelson Pereira considerou que os problemas que afectam os trabalhadores a nível nacional assumem “uma dimensão mais grave” na Madeira, devido à inflação e aos baixos salários.

Questionado sobre a adesão à greve, o representante sindical considerou que os resultados estavam dentro das expectativas. Ainda assim, defendeu que falta um passo importante na mobilização dos trabalhadores: a manifestação na rua, que considera fundamental para reforçar a força do movimento sindical.

Tal como noticiado, a concentração promovida pela USAM, em conjunto com sindicatos do sector, ficou ainda marcada pela apresentação de uma moção com as reivindicações dos trabalhadores. O documento recebeu o apoio de todos os manifestantes presentes e foi aprovado por unanimidade, devendo ser entregue às Secretarias Regionais que tutelam os respectivos sectores.