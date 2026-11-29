Um motociclista ficou ferido, há instantes, numa colisão com um veículo ligeiro na via rápida na zona da Ponte do Vigário, no sentido Funchal - Câmara de Lobos.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram accionados para o local com uma ambulância. Todavia, ainda não foi possível aferir a gravidade dos ferimentos.

A AIGIH, concessionária da via rápida, encontra-se igualmente no local.

A circulação está a ser feita apenas pela via da esquerda.