Colisão na via rápida deixa motociclista ferido
Um motociclista ficou ferido, há instantes, numa colisão com um veículo ligeiro na via rápida na zona da Ponte do Vigário, no sentido Funchal - Câmara de Lobos.
Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram accionados para o local com uma ambulância. Todavia, ainda não foi possível aferir a gravidade dos ferimentos.
A AIGIH, concessionária da via rápida, encontra-se igualmente no local.
A circulação está a ser feita apenas pela via da esquerda.
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