Motociclista ferido em despiste na Assomada
Um motociclista, cuja idade não foi possível aferir, despistou-se ao início desta tarde na zona da Assomada, no Caniço.
Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram alertados, pelas 12h20, mobilizando meios para o local para prestar auxílio ao condutor.
Por apresentar ferimentos ligeiros, o homem foi transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
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