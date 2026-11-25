Um motociclista, cuja idade não foi possível aferir, despistou-se ao início desta tarde na zona da Assomada, no Caniço.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram alertados, pelas 12h20, mobilizando meios para o local para prestar auxílio ao condutor.

Por apresentar ferimentos ligeiros, o homem foi transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.