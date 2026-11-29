Paulo Raimundo destacou, hoje, que "é pela luta que se conquistam direitos, melhores salários, condições de vida dignas e respostas aos problemas de quem vive e trabalha na Região". O secretário-geral do PCP participou num almoço-comício que se realizou no Funchal e que juntou mais de 200 pessoas, entre ativistas, independentes e militantes dos partidos que integram a coligação na Região.

Na sua intervenção, Paulo Raimundo destacou o agravamento do custo de vida, a especulação imobiliária, a degradação dos serviços públicos, a precariedade laboral e a desvalorização dos salários, realidades que pesam cada vez mais sobre os trabalhadores e as famílias, resultado da política de direita que promove o empobrecimento e empurra milhares de pessoas para situações de dificuldades e exclusão.

Nesta iniciativa houve ainda intervenções de Edgar Silva, coordenador regional da CDU, e de Gonçalo Ramos, da Juventude CDU, que reafirmaram a importância de reforçar a intervenção, a mobilização e a luta em defesa dos direitos dos trabalhadores, dos jovens e das populações da Madeira.

"A CDU sai desta iniciativa com a confiança de que é possível construir um futuro melhor, enfrentando as injustiças, combatendo as desigualdades e afirmando uma alternativa política que coloque os direitos, os interesses e as aspirações do povo no centro da acção", conclui comunicado à imprensa.