Um motociclista com 29 anos ficou hoje ferido após colisão do veículo que conduzia com uma viatura ligeira na Rua Fundação Zino, no Funchal.

Foto Google Streetview

O ferido foi assistido no local pelos Bombeiros Sapadores do Funchal. Queixava-se dos membros inferiores e superiores de um lado do corpo motivados pela queda.

O acidente deu-se pelas 7h35 desta sexta-feira.