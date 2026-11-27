Motociclista ferida em colisão em São Martinho
Jovem de 21 anos foi transportada para o hospital
Uma jovem de 21 anos ficou ferida esta manhã, na sequência de uma colisão entre um motociclo e um automóvel ligeiro de passageiros, no cruzamento entre o Caminho de São Martinho e a Rua Dr. Barreto, no Funchal.
O alerta foi dado pelas 8h30 aos Bombeiros Sapadores do Funchal, que mobilizaram três operacionais e uma ambulância de socorro.
A motociclista, única vítima do acidente, apresentava queixas num joelho e dores abdominais. Depois de assistida no local, foi transportada para as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
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