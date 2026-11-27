Uma jovem de 21 anos ficou ferida esta manhã, na sequência de uma colisão entre um motociclo e um automóvel ligeiro de passageiros, no cruzamento entre o Caminho de São Martinho e a Rua Dr. Barreto, no Funchal.

O alerta foi dado pelas 8h30 aos Bombeiros Sapadores do Funchal, que mobilizaram três operacionais e uma ambulância de socorro.

A motociclista, única vítima do acidente, apresentava queixas num joelho e dores abdominais. Depois de assistida no local, foi transportada para as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.