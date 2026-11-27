Um motociclista, de 58 anos, ficou ferido esta tarde na sequência de uma colisão entre um motociclo e um automóvel ligeiro, no Caminho do Esmeraldo, abaixo do ‘Recheio’, em São Martinho.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados para a ocorrência pelas 15h27, tendo mobilizado uma ambulância e três operacionais.

À chegada dos socorristas, o motociclista encontrava-se consciente e orientado, mas queixava-se de dores abdominais e lombares. Foi imobilizado em plano duro, assistido no local e posteriormente transportado para o serviço de urgências do hospital.