Um capotamento ocorrido ao princípio da noite desta quinta-feira na Via Rápida, entre Santa Cruz e Água de Pena, no sentido Ribeira Brava-Machico, mobilizou os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

À chegada dos meios de socorro, as duas vítimas já se encontravam no exterior da viatura e não necessitavam de assistência médica.

Para esta ocorrência foram mobilizados oito elementos, apoiados por uma ambulância e um veículo de primeira intervenção.