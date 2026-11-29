Homem de 55 anos encontrado morto em casa
Um homem de 55 anos foi encontrado morto, esta tarde, numa residência situada no Caminho de Ferro, no Monte, no concelho do Funchal.
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses chegaram a ser accionados, pelas 13h40, mas quando chegaram ao local já nada havia a fazer para reverter a situação.
O óbito foi declarado pelo delegado de saúde.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo