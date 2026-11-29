Um homem de 55 anos foi encontrado morto, esta tarde, numa residência situada no Caminho de Ferro, no Monte, no concelho do Funchal.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses chegaram a ser accionados, pelas 13h40, mas quando chegaram ao local já nada havia a fazer para reverter a situação.

O óbito foi declarado pelo delegado de saúde.