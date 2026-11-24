Um homem na casa dos 50 anos ficou ferido na sequência de um despiste de viatura ocorrido ontem, pelas 20 horas, na Via Rápida, em Água de Pena, no sentido Machico–Ribeira Brava.

Com queixas ao nível das costas, a vítima foi socorrida pelos Bombeiros Municipais de Machico, que mobilizaram sete operacionais, apoiados por três viaturas, entre as quais uma ambulância, uma viatura de desencarceramento e um auto de apoio.

O ferido foi inicialmente encaminhado para as urgências do Centro de Saúde de Machico, tendo sido posteriormente transferido para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.