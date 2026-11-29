O líder do Chega Madeira denunciou, hoje, através de comunicado, o "bloqueio prolongado" nos estágios de acesso às profissões de Nutricionista e Psicólogo na Região. Nesse sentido, exige ao Governo Regional a revisão imediata das tabelas de bolsas do Instituto de Emprego da Madeira, uma vez que existe um desfasamento entre os regulamentos regionais e os estatutos das ordens profissionais, em vigor desde Março de 2024.

Segundo explica Hugo Nunes, em nota à imprensa, os regulamentos obrigam a uma remuneração mínima correspondente à Retribuição Mínima Mensal Garantida acrescida de 25%, o que representa, em 2026, um patamar mínimo de 1.150,00 euros face ao salário mínimo nacional ou de 1.225,00 euros tendo por referência o salário mínimo regional da Madeira, que se cifra nos 980 euros.

"É inaceitável que, mais de dois anos e meio após a entrada em vigor da lei e depois dos alertas públicos deixados esta semana pelas Ordens dos Psicólogos Portugueses e dos Nutricionistas, a Secretária Regional Paula Margarido ainda venha dizer aos madeirenses que 'vai avaliar o problema', sem assumir qualquer compromisso de actualização", atira Hugo Nunes.

O Chega 'faz as contas' e indica que os jovens madeirenses são penalizados em mais de 107 euros por mês, quando comparado com os jovens de Portugal continental. "Os números actualmente praticados pelo IEM (com base no Indexante dos Apoios Sociais de 537,13 euros em 2026) revelam uma desigualdade gritante que penaliza directamente os jovens qualificados madeirenses", indica.

Na explicação, aponta o partido que tendo em conta os licenciados, "enquanto no Continente, através do IEFP a bolsa corresponde a 2,2 vezes o Indexante dos Apoios Sociais (1.181,69 euros), na Madeira o IEM paga apenas 2,0 vezes o IAS (1.074,26 euros), um valor ilegal face ao Estatuto da Ordem dos Nutricionistas e inferior em 107,43 euros mensais ao praticado no território continental".

Já os jovens com grau de mestre, nível 7 de Psicólogos, "a tabela do IEM fixa a bolsa em 2,2 vezes o IAS (1.181,69 euros), ficando igualmente 107,42 euros abaixo dos 2,4 vezes o IAS (1.289,11 euros) atribuídos pelo IEFP no Continente".

"A situação é agravada pelo facto de a comparticipação pública do IEM cobrir apenas 80% da bolsa nas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e 65% nas empresas privadas, além de outros programas de inserção juvenil (como o Ingressa) manterem tetos máximos de 900,00 euros, nviabilizando o acesso às profissões reguladas", afirma.

Hugo Nunes questiona "como é que o Governo Regional explica a um jovem Licenciado ou Mestr madeirense que vai ganhar menos 107 euros por mês do que um colega seu no Continente, quando é na Madeira que o custo de vida é mais alto e o salário mínimo regional é superior".

O partido exige a revisão imediata das portarias de estágios do IEM, o reforço das taxas de comparticipação pública às IPSS e entidades privadas nas áreas prioritárias e carenciadas, designadamente na Saúde Mental e na Nutrição, para que as instituições tenham capacidade financeira para acolher estagiários, e o calendário concreto para o desbloqueio das vagas na Administração Pública Regional e no sector social, "evitando que a burocracia e a inércia governativa continuem a empurrar os jovens profissionais madeirenses para fora da Região".