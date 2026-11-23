Trinta e oito estabelecimentos de ensino do concelho do Funchal foram distinguidos com a Bandeira Verde Eco-Escolas, na edição de 2025/2026, pelo desenvolvimento de boas práticas ambientais e projectos de sustentabilidade. A cerimónia de entrega dos galardões decorreu esta segunda-feira, na Sala da Assembleia Municipal, e marcou o arranque da programação local da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos 2026.

A iniciativa contou com a presença da vereadora Paula Jardim Duarte e reconheceu o trabalho desenvolvido por alunos, professores, funcionários e encarregados de educação na implementação de medidas de gestão ambiental, auditorias ecológicas e projetos de redução de resíduos ao longo do último ano lectivo.

A edição deste ano evidencia a abrangência do programa Eco-Escolas no concelho, envolvendo estabelecimentos desde a educação pré-escolar ao ensino superior, incluindo também a formação profissional e o ensino especial.

A atribuição das Bandeiras Verdes assinala o início das atividades da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos 2026, que decorre sob o tema 'Suficiência Material' e o lema 'Questionar as nossas escolhas, valorizar os nossos recursos!'.

A Câmara Municipal do Funchal pretende, através desta iniciativa, mobilizar as comunidades escolares para a redução do consumo de matérias-primas, energia e água, incentivando práticas de reutilização, reparação e combate ao desperdício. A autarquia destaca o papel das escolas na promoção de comportamentos mais sustentáveis, com impacto nas famílias e na sociedade.