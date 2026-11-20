A prevenção e mitigação do risco de derrocadas nas estradas regionais concentra uma verba de 36,9 milhões de euros no Orçamento da Madeira para 2027, apresentado com um montante global de 2.414,0 milhões de euros. A dotação destinada à conservação, reabilitação e segurança da rede viária representa um aumento de 67,7% face ao orçamento inicial de 2026.

Na rede viária regional, os nós viários e as novas ligações rodoviárias contam com 19,8 milhões de euros, com destaque para a nova ligação Quebradas/Amparo, o nó de Santo António e as novas acessibilidades viárias. A reabilitação e beneficiação da rede viária regional dispõe ainda de 2,6 milhões de euros, mais 36,6% do que no ano anterior.

No domínio da gestão do território e da prevenção de riscos naturais, a regularização de ribeiras e a construção de açudes, nomeadamente nas ribeiras da Amexieira e da Rocha, contam com 19,9 milhões de euros, face aos 7,8 milhões de euros previstos no orçamento inicial de 2026.

A prevenção do risco hidrológico na ribeira de João Gomes, no ribeiro de Pedro Lourenço e no Ribeiro Seco dispõe de 7,0 milhões de euros, em comparação com os 1,8 milhões de euros inscritos no orçamento inicial de 2026, destinados à reabilitação da ribeira de João Gomes.

Madeira prevê 37,7 milhões para habitação e 28,8 milhões para emprego A despesa com medidas de política orçamental está fixada em 803,9 milhões de euros, mais 24,9% do que em 2026

As infra-estruturas de acesso e de segurança nas zonas altas do Funchal, no âmbito da protecção contra incêndios, contam igualmente com 7,0 milhões de euros. Está ainda prevista uma nova medida de cooperação com os municípios para a construção do caminho municipal entre o Sítio da Igreja e o Sítio das Fontes, com uma dotação de 3,6 milhões de euros.

Na área do ambiente, os projectos do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, relativos a zonas de lazer, percursos pedestres, gestão florestal e áreas protegidas, dispõem de 22,1 milhões de euros, mais 63,5% do que no orçamento inicial de 2026. Esta verba inclui um novo projecto de reforço e modernização dos meios operacionais.