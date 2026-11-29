O JPP defendeu, hoje, que o Governo Regional adopte medidas para reduzir as listas de espera do SESARAM e publique um relatório anual que permita acompanhar o cumprimento dos Tempos Máximos de Resposta Garantidos (TMRG). Élvio Sousa apontou que "o tempo mediano de espera pelas consultas realizadas em 2024, em Cardiologia, atingiu os 1.225 dias".

“O recente relatório do Tribunal de Contas, sobre as listas de espera do SESARAM, vem dar expressão a várias das preocupações que o JPP tem levantado relativamente ao funcionamento do Serviço Regional de Saúde”, afirmou Élvio Sousa. Reconhecendo o “esforço considerável de todos os profissionais da saúde”, o líder do maior partido da oposição considerou que “os reparos do Tribunal de Contas relevam a responsabilidade da gestão do SESARAM”. “Mais do que um problema de recursos financeiros e humanos, a auditoria identifica problemas de organização, planeamento, fiscalização, transparência e cumprimento da própria legislação regional”, acrescentou.

O líder do partido faz questão de lembrar que "o Governo Regional da Madeira demorou mais de sete anos a regulamentar os Tempos Máximos de Resposta Garantidos" e disse que "o executivo só o fez depois de o JPP ter solicitado a intervenção da Provedoria de Justiça. “Como temos vindo a esclarecer, a Madeira é a única região do País onde o doente não conhece nem consegue acompanhar a sua posição nas listas para consultas, exames e cirurgias”, declarou. A este respeito, o dirigente destacou a recomendação do Tribunal de Contas para que os “utentes sejam informados por escrito sobre os tempos de resposta garantidos no acto da marcação”.

O secretário-geral do JPP criticou o que classificou como “a apatia do regulador IASAÚDE, que até à data nunca se pronunciou sobre o assunto”. Segundo Élvio Sousa, “em 2024, apenas 29,8% das consultas relativas a doenças oncológicas e 38,1% das relativas a doenças cardíacas respeitaram os tempos máximos de resposta garantidos”.

“Na Cardiologia, o tempo mediano de espera pelas consultas realizadas atingiu os 1.225 dias, ou seja, cerca de três anos e cinco meses. Na Cirurgia Plástica, 1.191 dias. Na Oftalmologia, 1.034 dias”, enumerou. O deputado relacionou estes dados com os testemunhos que chegam ao partido. “Como temos vindo a constatar pelos frequentes atendimentos à população, por detrás destes números estão pessoas e famílias em sofrimento e em ansiedade com perda de qualidade de vida e riscos de agravamento das doenças”, afirmou.

“Importará, para já, definir as soluções para que os problemas não persistam no futuro”, defendeu Élvio Sousa. “Em primeiro lugar, há que assumir medidas concretas para reduzir efectivamente as listas de espera e para o cumprimento dos Tempos Máximos de Resposta Garantidos com um relatório anual sobre a sua implementação”, precisou.

Entre as medidas propostas, o líder do JPP destacou a publicação da Carta dos Direitos de Acesso dos Utentes aos Cuidados de Saúde, de modo a assegurar “o direito à informação, no acto da marcação do ato clínico”. Élvio Sousa defendeu ainda “um sistema mais eficiente, de maior fiabilidade na gestão das listas”, complementado por “uma parceria transparente e auditada com o sector privado”.