O Torreense sofreu hoje a terceira derrota na Liga Europa de futebol, ao perder por 2-1 na receção aos escoceses do Celtic, em jogo da quinta jornada da fase de liga, disputado no Estádio Municipal de Leiria.

Javi Vázquez, com um autogolo, colocou os pentacampeões da Escócia na frente, aos nove minutos, mas Dany Jean empatou para a formação da II Liga portuguesa, aos 19, antes de Camilo Durán consumar o triunfo dos visitantes, aos 84.

Com duas vitórias e três derrotas, o detentor da Taça de Portugal segue em 23.º lugar, com seis pontos, ainda em zona de play-off de acesso aos oitavos de final, ao contrário do Celtic, que é 25.º, com os mesmos pontos.

Na sexta jornada da fase de liga da segunda competição de clubes da UEFA, o Torreense vai ao País Basco defrontar a Real Sociedad, em 10 de dezembro.