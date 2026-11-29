A competição regional de Orientação em ambiente urbano rumou até aos Prazeres para um evento que contou com 183 praticantes, oriundos de 14 clubes, na tarde de sábado. Foram disponibilizados 10 percursos com diferentes níveis de dificuldade, com distâncias entre 1,5 km e 4,2 km.

A concentração e partidas estiveram centradas no Mercado Abastecedor dos Prazeres e, apesar das condições climatéricas instáveis, os participantes superaram os desafios com muita competitividade em todos os vinte escalões de competição, dos 14 aos mais de 60 anos.

O evento foi pontuável para o Ranking da Taça da Madeira de Orientação em ambiente urbano, do calendário de atividades da Associação de Orientação da R.A.M. e da Federação Portuguesa de Orientação. Segue-se a última prova do calendário regional de Orientação, agendada para dia 5 de Dezembro em São Jorge.

Classificação Escalões Elite

Homens Elite

1.º Tiago Aires - Retoiça - 18:05

2.º Humberto Gomez - Retoiça - 18:42

3.º Fábio Pereira - CNSV - 20:21



Damas Elite

1.ª Alexandra Fonseca - CDEFF - 22:55

2.ª Corina Ferreira - CDEFF - 23:55

3.ª Débora Silva - CA Madeira - 27:05