Um homem de 68 anos ficou ferido com gravidade, ontem ao final da tarde, na sequência de um deslizamento de terras na Fajã dos Rolos, na Ribeira de Machico, no Santo da Serra.

O alerta foi dado pelas 17h07, tendo os Bombeiros Municipais de Machico mobilizado cinco elementos e três viaturas para o local. A vítima foi arrastada cerca de 100 metros pelo deslizamento e ficou presa entre terra, pedras e troncos de árvores e o varandim de uma vereda.

Segundo foi possível apurar, o homem encontrava-se a trabalhar num terreno situado abaixo de uma zona onde decorria a limpeza de um ribeiro com recurso a uma máquina, operação que poderá ter estado na origem do deslizamento.

Apesar de ter conseguido libertar-se do entulho, o homem ficou resguardado junto de uma pedra de grandes dimensões, à espera de socorro. Apresentava queixas intensas, sobretudo dores na região torácica e abdominal.

A EMIR também esteve no local a prestar assistência à vítima. Devido à distância a que ocorreu o acidente, longe da estrada, foram necessários dois veículos de apoio à operação de socorro.

Considerado ferido grave, o homem foi transportado directamente para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.