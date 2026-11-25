O trânsito nesta manhã solarenga de Outono afigura-se muito similar a outros dias de semana, com congestionamento ainda assim apenas em dois pontos e muito menos intensos quando, por exemplo, está chuva.

Assim, com 4 km de extensão, a zona habitual na Via Rápida a partir da subida para a Cancela (sentido Machico - Ribeira Brava), o congestionamento é persistente e assim vai continuar enquanto estiver em hora-de-ponta.

O tráfego intenso também se sente no sentido oposto entre Santo António e Santa Luzia, mas um congestionamento de apenas 1 km.