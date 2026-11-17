A Vereda do Larano, que liga Machico ao Porto da Cruz, encontra-se condicionada devido a várias derrocadas provocadas pelas condições meteorológicas adversas que afectaram a Madeira na semana passada, perante a passagem da depressão Charles.

Não se trata de um percurso pedestre classificado, embora seja um dos trilhos mais procurados por locais e turistas, em parte devido às vistas únicas que oferece da costa Nordeste da Madeira. A Câmara Municipal de Machico, entidade que habitualmente procede à manutenção daquele trajecto, já deu conta da situação através das suas redes sociais.

A vereda ficou danificada em algumas secções, sobretudo devido aos deslizamentos que fizeram desaparecer a plataforma de passagem. Perante esta situação, a instabilidade do terreno representa riscos para os caminhantes, pelo que é recomendado evitar a realização do trilho até estarem reunidas as condições de segurança necessárias, sendo esta uma recomendação da própria autarquia.

Ver Galeria

"Aos que, ainda assim, decidam percorrê-lo, apela-se à máxima prudência e ao cumprimento de todas as medidas de segurança adequadas, tendo sempre presente os perigos que esta situação representa", lemos na publicação da Câmara Municipal de Machico.