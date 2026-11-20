Reaberta Via Expresso no Porto Moniz após derrocada
A circulação automóvel na Via Expresso, na zona do Porto Moniz, já foi restabelecida, após a via ter estado condicionada devido à queda de pedras para a estrada.
Andreia Correia , 20 Novembro 2026 - 14:26
A situação obrigou a condicionar o trânsito naquele troço, enquanto decorriam os procedimentos necessários para garantir a segurança dos automobilistas.
A via foi reaberta há pouco, permitindo novamente a circulação normal de veículos.
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