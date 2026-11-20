A circulação automóvel na Via Expresso, na zona do Porto Moniz, já foi restabelecida, após a via ter estado condicionada devido à queda de pedras para a estrada.

A situação obrigou a condicionar o trânsito naquele troço, enquanto decorriam os procedimentos necessários para garantir a segurança dos automobilistas.

A via foi reaberta há pouco, permitindo novamente a circulação normal de veículos.