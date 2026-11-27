Os nadadores-salvadores profissionais vão prestar amanhã, sábado, uma homenagem simbólica a João Quintal, o colega de 37 anos que desapareceu no mar, na zona do Lido, no Funchal, a 8 de Novembro.

A iniciativa está marcada para as 10 horas, na zona da praia do hotel Cliff Bay, e prevê o lançamento de flores no mar, numa cerimónia que contará também com a presença de um padre.

A homenagem pretende assinalar a memória do nadador-salvador, tendo já sido convocados vários profissionais da área para participarem neste momento de evocação.

Nadador-salvador desaparecido no mar na zona do Lido Homem, de 37 anos e nacionalidade portuguesa, terá sido arrastado por uma onda. Está em curso uma operação de busca e salvamento, com meios marítimos e equipas em terra Inês Paiva , 08 Novembro 2026 - 18:08

João Quintal desapareceu depois de, alegadamente, ter sido arrastado por uma onda, na tarde de 8 de Novembro. O alerta foi dado pelas 14h20, tendo sido desencadeada uma operação de busca e salvamento que envolveu meios da Estação Salva-Vidas do Funchal, Polícia Marítima e Força Aérea Portuguesa, através de um helicóptero Merlin EH-101.

Apesar das buscas realizadas na altura, o nadador-salvador não foi encontrado.