Capotamento no Túnel das Eiras esta madrugada deixa mulher ferida
Uma mulher na faixa etária dos 30 anos ficou ferida na sequência de um capotamento ocorrido pelas 2h40 deste domingo, no Túnel das Eiras.
Para o local foram mobilizados os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que deslocaram uma ambulância, um veículo de desencarceramento e oito elementos.
Após receber os primeiros socorros no local, a vítima foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
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