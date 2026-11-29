Uma mulher na faixa etária dos 30 anos ficou ferida na sequência de um capotamento ocorrido pelas 2h40 deste domingo, no Túnel das Eiras.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que deslocaram uma ambulância, um veículo de desencarceramento e oito elementos.

Após receber os primeiros socorros no local, a vítima foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.