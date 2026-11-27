O secretário-geral do PSD, Hugo Soares, disse hoje, na Guarda, que a proposta do Chega para impedir o aumento da idade da reforma é "um truque" para esconder "as trapalhadas em que André Ventura se meteu" no Orçamento de Estado de 2027.

"Isso é um truque do deputado André Ventura para colocar na agenda política e pública outro tema para esconder a trapalhada em que se meteu, para esconder aos portugueses que aumentou, com o Partido Socialista, os impostos sobre as rendas em 150%, para esconder que o PS e o Chega aprovaram uma norma que viola o nosso quadro jurídico-constitucional", afirmou Hugo Soares.

O secretário-geral do PSD falava aos jornalistas no final da sessão de abertura da VIII Academia do Poder Local, organizada pelos Autarcas Social-Democratas (ASD) na Guarda até domingo.

"Nós teremos muito tempo, mas mesmo muito, para falar sobre a revisão constitucional quando ela se colocar no Parlamento. Há uma coisa que não vou fazer, é fazer a vontade ao deputado André Ventura de criar factos para esconder as trapalhadas em que ele se meteu", insistiu.

Para o também líder parlamentar do PSD, "hoje [André Ventura], veio à pressa tentar corrigir o que fez de errado".

Hugo Soares considerou também que a proposta sobre o IVA zero no cabaz alimentar e a lista de bens abrangidos pelo presidente do Chega "é a prova provada de que o primeiro-ministro tinha razão".

"Dois dias depois do Orçamento do Estado ter sido aprovado, o Chega entregou hoje um projeto de lei na Assembleia da República para corrigir aquilo que estava no Orçamento do Estado, mostrando, no fundo, à evidência que o primeiro-ministro tinha razão".

No seu discurso na abertura da Academia do Poder Local dos ASD, aquele dirigente foi mais longe e classificou "muito injusta" a medida do IVA zero no cabaz alimentar

"É injusta porque eles querem por IVA zero o bife de lombo, querem pôr o cherne, a massa trufada ou o queijo parmeggiano. E eu quero dizer-vos que nenhum social-democrata acha isso justo".

Para o secretário-geral do PSD, "tanto hoje como ontem, ninguém da oposição foi capaz de contraditar a interpretação que o primeiro-ministro fez da norma que foi aprovada".

Hugo Soares acrescentou que "isto demonstra bem que o deputado André Ventura parece uma barata tonta".

"Ontem afirmava ao país que aquilo que estava no Orçamento do Estado estava correto. Dois dias atrás votou aquilo que era a sua profunda convicção, que estava correto. Hoje, ouvi que não era a norma que ele queria votar, mas votou-a".

O secretário-geral do PSD considerou que "o país não se governa assim e a oposição assim não se torna credível".

"A oposição, para se afirmar como alternativa, deve ser responsável e não deve mudar nem de convicções, nem de posições como quem muda de camisa. E por isso é que a oposição se comporta como uma espécie de barata-tonta", afirmou.

Quanto à acusação do presidente do Chega de que o PSD, se não apresentar uma moção de confiança, é porque "tem medo", Hugo Soares declarou tratar-se de "mais um 'fait divers', mais um truque, mais uma lógica de brincar com o país".

"Já o disse ontem e volto a repetir: os portugueses sabem que a maior moção de confiança que um Governo pode ter é um Orçamento do Estado aprovado no Parlamento. O que é que aconteceu esta semana? Creio que está respondido".

Na sua intervenção na sessão de abertura da Academia do Poder Local dos ASD, Hugo Soares realçou que "o país sabe que tem no primeiro-ministro o referencial da estabilidade e o adulto na sala".

"O país sabe também que a oposição não está preparada para ser alternativa e muito menos se apresenta com confiabilidade ou responsabilidade para governar Portugal".

Hugo Soares admitiu, por isso, que "não há nenhuma crise política" em Portugal.

"O que há é o normal funcionamento das instituições e ainda bem. Portugal tem um Parlamento que funciona, tribunais que decidem, o Presidente da República que exerce as suas funções e competências e um Governo que governa".