O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, afirmou, esta tarde, que a relação institucional com o executivo de Lisboa está "óptima" e destacou o cumprimento dos compromissos assumidos pelo primeiro-ministro. "A relação neste momento está óptima, óptima", declarou o chefe do executivo madeirense, .à margem da sessão de entrega de 27 fogos de habitação na freguesia de São Gonçalo.

Albuquerque aproveitou a ocasião para destacar a concretização de mais um compromisso assumido nas conversas que tem mantido com Luís Montenegro, dando como exemplo a majoração de 30% do financiamento nacional à Universidade da Madeira, cuja aprovação na especialidade do Orçamento do Estado, por unanimidade, decorreu ontem. O governante revelou que contactou telefonicamente o reitor da Universidade da Madeira para falar desta aprovação.

"Acho que é importante nós criticarmos quando temos de criticar, mas também temos que elogiar aquilo que devemos elogiar", afirmou Miguel Albuquerque, antes de garantir que "aqueles que foram os compromissos do senhor primeiro-ministro para com a Madeira estão todos a ser cumpridos".