A política, tal como todos sabemos, faz-se de compromisso, de responsabilidade e de uma presença que deve ser firme, séria e permanente no terreno, junto da nossa população, em todos os nossos concelhos e freguesias, independentemente dos calendários eleitorais.

Faz-se, também, de valores e princípios que são e devem ser sempre inabaláveis, assim como de uma visão global que, traçando a sua linha de rumo, tenha a capacidade de relegar para segundo plano quaisquer quezílias, assim como a tão habitual demagogia com que diariamente lidamos e, claro, os populismos vazios que proliferam, cada vez mais, ocupando um espaço que deve ser combatido a todo o custo e preenchido, precisamente, pelo esclarecimento e pela proximidade.

É assim que nós, PSD/Madeira, assumimos a política, há 50 anos nesta Terra, num caminho que nem sempre foi nem é fácil, mas que é percorrido, sempre, com a mesma convicção da primeira hora. Com a mesma vontade e com o mesmo alento que tiveram as primeiras gerações de Social-democratas que agarram e abraçaram este projeto chamado Madeira.

E é por isso que, quando se assinalam os 50 anos da Autonomia regional, não basta celebrar todas as conquistas alcançadas. Tão importante como recordar que a Madeira que hoje conhecemos não surgiu por acaso e que é o resultado de décadas de trabalho, de reivindicação, de investimento e de uma luta persistente de homens e mulheres que acreditaram e souberam colocar o interesse superior da Região em primeiro lugar, é mantermos a nossa ambição viva, conscientes de que o passado merece reconhecimento e deve ser honrado, mas que é o futuro que deve orientar a nossa ação política.

É olharmos para o que ainda falta fazer e priorizar apostas, movendo-nos em nome daquilo que sempre nos guiou até aqui: a Madeira e os Madeirenses, combatendo o palco pelo qual a oposição tanto trabalha, procurando condicionar a nossa ação governativa, sem sequer afirmar-se ou apresentar-se, alguma vez, como uma alternativa credível.

Aliás, na Madeira temos cada vez mais uma oposição que apregoa o que não faz onde é poder, que avança e recua ao sabor das conveniências partidárias do momento, que confunde firmeza com confronto permanente, que diariamente mergulha na demagogia para, aqui e ali, promover mais esta ou aquela manobra de diversão que renda mediatismo e à qual falta, tremendamente, maturidade.

Pensaremos todos da mesma forma ou teremos, todos, a mesma opinião dentro do PSD/Madeira? Certamente que não, porque se tal fosse verdade teríamos um Partido amorfo ou seriamos uma espécie de seita como aquelas que emergem do nada a julgar-se capazes de governar Portugal ou mesmo esta Terra. Não, não pensamos todos da mesma forma, felizmente, mas, tal como nestes cinquenta anos, soubemos sempre encontrar o nosso próprio denominador comum e assumimos, sempre, a unidade na ação como uma bandeira essencial.

A resposta aos desafios que se colocam depende, diretamente, dessa unidade e da nossa mobilização conjunta. Depende da estabilidade política que, juntos, conseguimos alcançar, graças à confiança renovada da nossa população e depende, também, da nossa ambição e da capacidade de continuarmos a escrever a história da Madeira num tempo marcado, a nível global, por incertezas, grandes transformações sociais e desafios cada vez mais exigentes, certos de que, tal como até agora, o desenvolvimento e o sucesso das nossas políticas só é pleno quando chega às pessoas.

Sigamos em frente, sabendo desprezar o ruído que nada acrescenta e investindo, sempre, em mais trabalho, sabendo evitar confrontos estéreis e apostando em novas e melhores soluções e sabendo apostar, mais do que tudo e ao contrário da oposição, em menos promessas e mais resultados.