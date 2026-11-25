O deputado do PS-Madeira à Assembleia da República, Emanuel Câmara, considera que foi a sensibilidade autonómica do Partido Socialista que permitiu aprovar um conjunto de medidas favoráveis à Região no âmbito do Orçamento do Estado para 2027, acusando os deputados do PSD eleitos pela Madeira de não terem acompanhado algumas propostas que, na sua perspectiva, correspondiam aos interesses dos madeirenses e porto-santenses.

Em comunicado, o parlamentar socialista destaca o trabalho desenvolvido em conjunto com o deputado Carlos Pereira e a articulação com o açoriano Francisco César na apresentação de iniciativas destinadas a responder às especificidades das duas Regiões Autónomas. Emanuel Câmara sustenta que a aprovação de várias destas propostas demonstra a "responsabilidade do PS, enquanto partido com valores autonomistas", contrapondo essa postura à dos social-democratas.

O deputado recorda que o PS viabilizou o Orçamento do Estado através da abstenção, apesar de a versão aprovada "não é um bom documento" e não corresponde aos anseios dos portugueses, particularmente dos madeirenses e porto-santenses. Aponta, a este propósito, que foram apresentadas quase três mil propostas de alteração, incluindo por partidos que sustentam o Governo.

Entre as medidas aprovadas que merecem particular destaque estão as alterações ao regime de mobilidade dos estudantes deslocados, que permitirão deduzir em IRS 50% do valor das viagens, bem como pagar apenas metade do preço nas viagens aéreas de um só sentido, no âmbito do Mecanismo de Continuidade Territorial.

É precisamente neste capítulo que Emanuel Câmara dirige críticas aos deputados do PSD-Madeira, afirmando que estes votaram contra as propostas. "Se o PS tivesse feito o mesmo, nenhuma das propostas era aprovada", observa, acrescentando que votou favoravelmente as iniciativas relativas à Madeira, mesmo quando apresentadas por outras forças políticas.

O socialista destaca ainda a aprovação de propostas do PS que asseguram, em sede de Orçamento do Estado, o financiamento de 50% do valor atual do novo Hospital da Madeira, assim como o prolongamento, até 31 de Dezembro de 2027, do prazo para o licenciamento de novas empresas na Zona Franca da Madeira.

Também foram viabilizadas, segundo o deputado, as iniciativas relativas à criação de um aeroporto de contingência no Porto Santo e à concretização de uma ligação marítima regular por ferry entre a Madeira e o Continente.

Emanuel Câmara afirma que estas posições demonstram a diferença entre o discurso autonomista e a sua concretização parlamentar, defendendo que o PS colocou os interesses da Região acima das diferenças partidárias. "Visto a camisola de madeirense", sublinha, justificando dessa forma o sentido de voto adoptado nas propostas com impacto regional.