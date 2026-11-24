O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, afirmou esta manhã, na abertura do debate mensal dedicado ao tema do Ambiente na Assembleia Legislativa da Madeira, que a Região é "uma referência mundial na conservação da Natureza", um estatuto que atribuiu a boas decisões políticas do passado, ao civismo da população e ao trabalho de meio século dos técnicos e operacionais do sector. Três secretários regionais acompanham o chefe do executivo nesta sessão parlamentar: Eduardo Jesus, Pedro Rodrigues e Nuno Maciel.

Segundo o governante, 65% da área terrestre e 89% do mar territorial da Madeira estão sob estatuto de protecção, o que coloca a Região entre as que têm maior proporção de território classificado no espaço europeu. Albuquerque recordou que a Madeira detém o Diploma Europeu do Conselho da Europa para as Áreas Protegidas das Ilhas Desertas e Selvagens e o Prémio LIDE Preservar o Mar, e que integra 19 Sítios da Rede Natura 2000 e oito Áreas Protegidas. A Reserva Natural das Ilhas Selvagens, com 2.677 km², é, nas suas palavras, a maior área marinha com protecção integral do Atlântico Norte.

A floresta ocupa cerca de 48% do território, com 16.114 hectares de Laurissilva, o equivalente a aproximadamente 98% da floresta natural. Desde 2015, foram reflorestados 841,2 hectares e plantadas mais de 950 mil árvores. Os 74 planos de gestão florestal em vigor (seis públicos e 68 privados) abrangem 29.212 hectares, e a superfície florestal da Região atinge agora os 37.539 hectares.

Na prevenção de incêndios, que o presidente do Governo classificou como uma das prioridades, destacou a rede de 63 locais estratégicos de estacionamento, vigilância e acção, as seis torres de vigilância articuladas com vigilância móvel e drones, a faixa corta-fogo de 315 hectares no Funchal, a limpeza de 285 quilómetros de rede viária e a construção do Caminho Florestal da Trompica.

Albuquerque sublinhou que a gestão dos recursos hídricos, "apesar de não gerar títulos espectaculares nos media", é uma prioridade do Executivo. Entre 2015 e 2031 serão investidos 223,3 milhões de euros em abastecimento, saneamento e regadio, dos quais 141 milhões já foram executados e mais de 82 milhões estão previstos.

A Região garante 98,8% de água segura para consumo (com valores superiores a 99% em 2025, segundo o discurso) e 60 águas balneares, 93% das quais com qualidade excelente ou boa. Entre os projectos futuros, o governante apontou o Novo Túnel 4 dos Tornos, com 25 milhões de euros de investimento, que servirá de alternativa de abastecimento a cerca de 96 mil habitantes, sobretudo do Funchal. No Porto Santo, o reforço da dessalinizadora e a renovação das redes totalizam 26,5 milhões de euros, e está prevista a recuperação da Barragem do Tanque, orçada em 10,7 milhões.

Através da EEM, o Governo Regional investiu mais de 450 milhões de euros em dez anos na produção de energias renováveis e na adaptação das redes eléctricas, o que permite poupar mais de 50 milhões de euros por ano em combustíveis fósseis e 25 milhões em licenças de CO2. A produção renovável subiu, em cinco anos, de 220 para 354,5 GWh.

Em 2024, a Madeira produziu 36,4% da sua electricidade a partir de fontes renováveis, a percentagem mais elevada entre as regiões ultraperiféricas da União Europeia. No primeiro trimestre de 2026, o valor chegou aos 56%, acima da meta de 55% definida para 2030, embora Albuquerque tenha ressalvado que não se trata de um indicador anual. Para o próximo ano, o Porto Santo deverá conseguir produzir electricidade durante 200 dias apenas com fontes limpas, com uma poupança de três milhões de euros anuais.

O presidente do Governo acrescentou que o preço da electricidade subiu, em média, 1% ao ano nos últimos seis anos, um aumento "substancialmente inferior" ao de outros bens e serviços básicos. Referiu ainda os programas de apoio à mobilidade eléctrica e às energias renováveis, com destaque para o Descarbonizar RAM 2023-2026 e para o Programa de Apoio às Energias Renováveis, dotado de 7,5 milhões de euros e com 1.452 candidaturas aprovadas.

Em 2025, a Região não registou qualquer dia com índice de qualidade do ar "Mau" ou "Fraco", tendo sido investidos 675 mil euros no reforço da monitorização. A Madeira conta com um recorde de 79 estabelecimentos Green Key, o Programa Eco-Escolas abrange 77% das escolas públicas e foram realizadas mais de 400 inspecções ambientais. A Região ocupa o segundo lugar nacional no índice de Qualidade Ambiental entre as regiões NUTS II.

Miguel Albuquerque defendeu, por fim, que as políticas ambientais da Madeira são consistentes, planeadas a médio e longo prazo e têm merecido elogios de especialistas internacionais, entre os quais Peter Thomson, enviado especial do secretário-geral da ONU para os Oceanos, e Enric Sala, da National Geographic Society. Considerou ainda que essas políticas estão "perfeitamente interiorizadas e subscritas" pela população e são essenciais para o bem-estar das novas gerações.