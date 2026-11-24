O deputado do Juntos Pelo Povo (JPP), Filipe Sousa, justifica a abstenção do partido na votação final global do Orçamento do Estado para 2027 com o reconhecimento de medidas positivas incluídas no documento e dos resultados alcançados através das propostas apresentadas durante o debate na especialidade.

"Nenhum Orçamento do Estado é perfeito, nem consegue agradar a gregos e troianos. O JPP não é daqueles que dizem que está tudo mal simplesmente porque não estão no Governo. Mas também não é daqueles que aplaudem tudo por conveniência partidária", afirma.

Segundo refere um comunicado enviado, o deputado reconehce as medidas de valorização dos salários, de alívio fiscal, de apoio aos pensionistas e de resposta aos problemas da habitação, destacando igualmente a aprovação total ou parcial, na especialidade, de propostas da autoria do JPP.

Em causa está a elaboração de um plano operacional de contingência da mobilidade aérea da Madeira, para os dias em que o aeroporto encerra ou funciona com restrições, a modernização da aerogare e das infraestruturas do Aeroporto do Porto Santo, o enquadramento europeu da pequena produção doméstica de bebidas de cana-de-açúcar, para salvaguardar a tradição madeirense do fabrico caseiro de aguardente de cana, a igualdade de prioridade dos docentes cuidadores na mobilidade por doença, a concretização do Passe do Antigo Combatente a nível nacional, para que os antigos combatentes abrangidos possam viajar gratuitamente nos transportes públicos também na Madeira e no Porto Santo, o Programa Nacional de Saúde Oral e o financiamento e alargamento do programa SAD+Saúde.

O partido realça também a provação de medidas apresentadas por outras forças políticas que mereceram o seu apoio, nomeadamente o IVA zero no cabaz alimentar que o JPP sempre defendeu. “Não temos qualquer dificuldade em votar favoravelmente boas propostas, independentemente do partido que as apresenta. Foi para resolver problemas das pessoas que fomos eleitos, não para alimentar guerras partidárias", justifica.

Para Filipe Sousa, a “partidarite” continua a pesar em muitas votações. O deputado recorda que a Assembleia rejeitou várias propostas do JPP e aprovou propostas idênticas quando foram os partidos com mais deputados a apresentá-las.

“Quem acompanha os plenários de quarta a sexta-feira ouve-nos falar dos problemas da Madeira e do Porto Santo várias vezes por semana. Quando outros partidos pegam nesses assuntos e a Assembleia aprova soluções que temos defendido, percebemos que vale a pena insistir", verifica Filipe Sousa.

Todavia, apesar dos resultados alcançados, o deputado madeirense manifesta insatisfação perante a ausência de compromissos concretos do Governo da República em matérias determinantes para o futuro das Regiões Autónomas.

O comunicado refere que, no que concerne à mobilidade aérea, fica por concretizar o pagamento imediato do valor final subsidiado e, na mobilidade marítima, permanece a ausência de um compromisso financeiro efectivo para o próximo ano que permita concretizar a ligação regular por ferry entre a Madeira e o continente.



Sobre a revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas continua a não existir "garantias efectivas de concretização, enquanto a compensação dos verdadeiros custos da insularidade permanece insuficiente."

“Tínhamos razões para votar contra este Orçamento. Mas também temos a responsabilidade de reconhecer as medidas positivas e os resultados que conseguimos alcançar através das nossas propostas. Foi essa ponderação que determinou a nossa abstenção", disse Filipe Sousa.

O deputado sublinha que a decisão não representa um voto de confiança no Governo, nem qualquer desistência das reivindicações autonómicas do JPP.

A Autonomia não se defende com palavras, nem com esmolas destinadas a comprar silêncios ou alimentar submissões políticas. Os madeirenses, os porto-santenses e os açorianos não pedem privilégios. Exigem que o Estado cumpra as suas responsabilidades constitucionais. Filipe Sousa, deputado JPP

Filipe Sousa reafirma que o seu partido continuará a fiscalizar a execução das medidas aprovadas e a exigir a concretização das soluções que ficaram por resolver. "A nossa abstenção não é um cheque em branco ao Governo. É uma decisão de responsabilidade política que não compromete a nossa independência, nem nos faz abdicar de um único direito das populações que representamos", remata.