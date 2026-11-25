O Porto do Funchal recebe esta quarta-feira, 25 de Novembro, três navios de cruzeiro, numa operação que representa a presença potencial de mais de 9.200 passageiros e cerca de 3.100 tripulantes. O 'AIDAblu', que chegou ontem, passou a noite na Madeira e permanece no porto até ao final da tarde, enquanto o 'Marella Discovery 2' e o 'Iona' chegaram antes de nascer o dia.

O 'AIDAblu', com 2.190 passageiros e 625 tripulantes a bordo, chegou ao Funchal pelas 10 horas de terça-feira, proveniente de Santa Cruz de La Palma. Esta escala é da responsabilidade da Blatas e o navio encontra-se no Cais 6 do Porto do Funchal. Tem partida prevista para as 18 horas de hoje, seguindo para Puerto del Rosario, em Fuerteventura, e prosseguindo o itinerário de duas semanas que está a realizar na rota das Canárias, segundo informava ontem a APRAM.

O movimento desta quarta-feira inclui ainda o 'Marella Discovery 2', que chegou de Puerto del Rosario, em Fuerteventura, e tem partida marcada para as 18 horas, com destino a San Sebastián de La Gomera. O navio, operado pela Marella Cruises, tem capacidade para cerca de 2.200 passageiros e 735 tripulantes.

Também o 'Iona', da companhia P&O Cruises, chegou esta manhã, proveniente de Southampton, no Reino Unido. Com capacidade normal para 5.200 passageiros e uma tripulação de aproximadamente 1.760 elementos, é o maior dos três navios presentes no porto. A partida está prevista para as 16h30, seguindo para Santa Cruz de Tenerife, nas Canárias.

No conjunto, os três paquetes representam uma capacidade de alojamento superior a 9.200 passageiros e cerca de 3.100 tripulantes, embora estes valores correspondam à lotação de referência dos navios e não necessariamente ao número efectivo de pessoas a bordo.