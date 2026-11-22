O navio russo Sparta II, atacado no sábado por 'drones' ucranianos no golfo da Finlândia, segundo autoridades de Moscovo e de Helsínquia, está a ser preparado para ser rebocado até águas russas.

Segundo indicou à agência finlandesa STT o comandante da Guarda de Fronteira da Finlândia, Ilja Iljin, estão a decorrer os preparativos para rebocar o navio com bandeira russa, depois de, após os trabalhos de extinção do incêndio provocado pelo ataque, já não se verem chamas na embarcação, de 120 metros de comprimento.

"No entanto, as câmaras termográficas revelaram que a carga continua quente. Neste momento está a arrefecer", segundo a STT.

De acordo com a descrição dada por Iljin sobre o estado do navio, a embarcação sofreu "danos significativos devido ao impacto e ao fogo".

"Parece que a ponte e a estrutura do convés de proa estão muito queimadas, e são claramente visíveis danos nos contentores", indicou o comandante da Guarda de Fronteira da Finlândia à STT.

No sábado, a Guarda de Fronteira descartou que o navio representasse um perigo para o tráfego marítimo da zona, ao mesmo tempo que se sabe que se mantém a investigação sobre a suposta violação do espaço aéreo finlandês, por um helicóptero da Rússia, que poderia estar ligado ao ataque contra o navio, que se dirigia ao enclave russo de Kaliningrado.

O navio russo atacado, o Sparta II, pertence a uma empresa ligada ao Ministério da Defesa da Rússia, segundo a rádio e televisão pública finlandesa Yle.

O Sparta II ficou ancorado em águas do golfo da Finlândia depois de ter sido atacado, no sábado, por 'drones' que provocaram um incêndio a bordo.

A sua tripulação, composta por 16 pessoas, foi transportada após o ataque, numa operação de resgate em que participaram meios finlandeses, estónios e russos.