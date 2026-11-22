As autoridades do leste da Líbia anunciaram hoje a explosão a bordo de um navio russo, na base naval de Benghazi, suspeitando de um ataque com drones.

Os meios de comunicação locais tinham noticiado anteriormente uma explosão num depósito de munições situado numa base naval, sem fornecer muitos detalhes.

Foram enviadas equipas de intervenção para o local militar para tentar controlar o incêndio, afirmou a proteção civil líbia, citada pelo canal de televisão Al-Masar.

Por seu lado, o canal Alhadath TV indicou que a proteção civil tinha exortado os habitantes a não se aproximarem do local, antes de anunciar que o incêndio tinha sido controlado.

Num comunicado, o governo sediado em Benghazi indicou que "os primeiros resultados da investigação revelam que a explosão ocorreu a bordo do navio, que se encontrava atracado no porto, e que é provável que tenha sido alvo de um ataque com drones".

Desde a queda de Muammar Kadhafi, em 2011, a Líbia, que possui as principais reservas de petróleo de África, mergulhou na instabilidade.

É atualmente governada por dois executivos rivais: um liderado por Abdelhamid Dbeibah, com sede em Trípoli e reconhecido pela ONU, e outro sob a autoridade do clã Haftar, com sede em Benghazi, no leste.